DER inicia análise de propostas para construção de ponte em Lindoia

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vinculado à Secretaria de Estado de Logística e Transportes, iniciou nesta semana a análise técnica das propostas referentes ao processo licitatório para as obras e os serviços de implantação de ponte sobre o Rio do Peixe, paralela à existente – Ponte dos Arcos –, no Km 163,8 da SP-360 (Rod. Eng. Geraldo Mantovani), em Lindoia.

De acordo com o deputado Edmir Chedid (DEM), responsável pela reivindicação da ponte ao governo estadual, o investimento total será de R$ 3 milhões nas obras e nos serviços, valor 17% menor ao previsto no início do processo licitatório. “Na prática, isso demonstra o compromisso do Poder Público com a comunidade e ainda o respeito com os cofres públicos”, afirmou.

A empresa terá oito meses para a execução das atividades no município, conforme o processo licitatório do DER. “A ideia é garantir mais conforto aos usuários do sistema viário e segurança à comunidade, que ainda poderá utilizar a Ponte dos Arcos, um verdadeiro cartão postal do município. Tudo foi discutido com a participação efetiva de gestores públicos municipais”, disse.

A expectativa é de que as atividades tenham início em 2021 e estejam concluídas entre oito e dez meses, conforme o cronograma definido pelo DER. “O prazo legal para a conclusão de uma licitação deste porte varia entre 90 dias e 120 dias. A expectativa, no entanto, é que o processo seja o mais rápido possível para que possamos iniciar as atividades em Lindoia”, concluiu.

Tradição

A Ponte dos Arcos – construída em 1935 – será mantida conforme reivindicação da comunidade. A estrutura implantada sobre o Rio dos Peixes recebe grande fluxo de veículos e, nos últimos anos, tornou-se uma das principais vias de acesso à região central de Lindoia. “Esta ponte tem capacidade para suportar até 40 toneladas, volume inferior se comparada a da que será construída”, finalizou.