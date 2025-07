Mogi Guaçu recebe II Mostra Teatral LGBTQIAPN+ “Mais Orgulho”

Espetáculo gratuito com oficinas, bate-papo e teatro acessível em Libras reúne arte e militância em palco da inclusão

Evento acontece no dia 05 de julho no Ponto de Cultura Parafernália e celebra vozes LGBTQIAPN+ com programação gratuita e acessível em Libras

Neste sábado, 05 de julho, o Ponto de Cultura Parafernália, em Mogi Guaçu (SP), se transforma em um espaço de resistência, escuta e celebração da diversidade com a realização da II Mostra Teatral LGBTQIAPN+ | Mais Orgulho. O evento reúne oficinas, roda de conversa e apresentações teatrais gratuitas voltadas à promoção da arte e da representatividade LGBTQIAPN+ na região da Baixa Mogiana.

Com uma programação intensa e acessível, a mostra reafirma a importância de iniciativas culturais que rompem o silenciamento e valorizam identidades dissidentes, especialmente em territórios onde o conservadorismo ainda tenta ditar as regras do palco e da vida.

A proposta vai além do entretenimento: trata-se de um ato político e cultural que proporciona visibilidade a artistas LGBTQIAPN+ e fomenta espaços de criação, pertencimento e escuta.

PROGRAMAÇÃO – SÁBADO, 05 DE JULHO

● 09h – Oficina de Teatro do Oprimido, com Carlos Tobias & Rafael Ribeiro

20 vagas | Inscrições gratuitas aqui

● 13h – Oficina “Corpos, gêneros e percepção: sentindo e acolhendo o corpo”, com Ariel Alves

20 vagas | Inscreva-se gratuitamente

● 16h30 – Bate-papo “Direitos e Conquistas LGBTQIAPN+”, com Lu Belinato

Entrada gratuita | 100 lugares

● 18h – II Mostra de Cenas Curtas Teatrais LGBTQIAPN+

Entrada gratuita | Garanta seu ingresso no Sympla

● 20h30 – Espetáculo “Refúgio”

Entrada gratuita | 100 lugares | https://www.sympla.com.br/evento/ii-mostra-teatral-lgbtqiapn–mais-orgulho-em-mogi-guacu—sp/2998304

BÔNUS – DIA 12 DE JULHO (SÁBADO)

● 13h às 17h – Oficina de Escrita Dramatúrgica “Escrevivências”, com Neto Villar

20 vagas | Inscreva-se gratuitamente

MAIS INFORMAÇÕES

Acessibilidade em Libras

Atividades com certificado

Link na bio: @oitonopalco.com

POR QUE IMPORTA?

A II Mostra Teatral LGBTQIAPN+ | Mais Orgulho é uma das poucas ações culturais da região com foco exclusivo em artistas LGBTQIAPN+. Em um cenário ainda marcado por conservadorismo e apagamento institucional, o evento firma-se como um palco de visibilidade, inclusão e transformação social.

Com entrada gratuita e estrutura acessível, a Mostra se propõe a unir arte e militância, promovendo a escuta de vozes que, muitas vezes, foram silenciadas.