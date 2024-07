Descumprimento de Medida Protetiva e Ameaças em Mogi Guaçu

No dia 14 de julho, um incidente de descumprimento de medida protetiva culminou na prisão de V. em Mogi Guaçu. A vítima, C., procurou ajuda da equipe DEJEM enquanto realizavam patrulhamento ostensivo preventivo, relatando ameaças contínuas de seu ex-companheiro, que já tinha uma medida protetiva contra ele.

Relato do Ocorrido

C. apresentou a documentação da medida protetiva aos policiais. Ao se aproximarem de V., encontraram o indivíduo exaltado e proferindo ofensas e ameaças à equipe. Ele afirmou que só respeitava policiais da ROTA e do BAEP, e que conhecia alguns policiais de Mogi Guaçu que se juntariam a ele para retaliar durante suas folgas. Além disso, V. fez diversos xingamentos aos policiais presentes.

Prisão e Encaminhamento

Diante das ameaças e da apresentação da medida protetiva, V. recebeu voz de prisão. Ambos foram conduzidos à CPJ de Mogi Guaçu, onde a delegada de plantão ratificou a prisão e elaborou o Boletim de Ocorrência por ameaça contra a vítima, os policiais e por desobediência. A validade da medida protetiva foi verificada posteriormente devido à indisponibilidade inicial no sistema do TJSP.

V. permanece em cárcere, à disposição da justiça, aguardando as devidas providências legais.