Dia do Rei foi comemorado com uma festa muito especial para celebrar a cultura holambrense

Em uma rede social o prefeito de Holambra Fernando Capato comemorou o sucesso da realização do Dia do Rei. O evento aconteceu no último domingo, dia 24, e reuniu moradores e turistas em torno do Moinho Povos Unidos. “Esse foi um domingo muito especial! Nos reunimos com moradores e turistas em torno do Moinho para celebrar com esporte e atrações artísticas a Corrida e o Dia do Rei, festividade que resgata a cultura dos imigrantes, que exalta e preserva os costumes trazidos a esta colônia há mais de 70 anos e que destaca a união dos povos brasileiro e holandês”. Ressaltou o prefeito.

Após dois anos sem ser realizada, devido a pandemia de Covid-19, a festividade voltou a acontecer reunindo esporte e atrações culturais da cidade para celebrar o Dia do Rei. “Muito bom estar novamente entre as pessoas. Ver a vida e os sorrisos voltarem a ter protagonismo ao nosso redor. Agradeço a todos que compareceram e contribuíram para fazer desse evento uma festa tão bonita”, concluiu.