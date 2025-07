Campeonato de Futebol Adulto 2025 agita Santo Antônio de Posse com vitórias expressivas

Figueirense e Paulista se destacam com goleadas; próxima rodada define classificados para as quartas de final

O Campeonato de Futebol Adulto 2025 de Santo Antônio de Posse segue em ritmo acelerado e com grandes emoções no Campo Municipal José Ferreira Neto. Os jogos do último final de semana, dias 28 e 29 de junho, movimentaram a torcida com partidas decisivas e placares marcantes.

No sábado (28), o Figueirense venceu o CSKA por 2 a 0, consolidando-se como um dos destaques do Grupo B. Já o confronto entre Paulista e São Judas FC surpreendeu o público com uma goleada de 14 a 0 aplicada pelo Paulista, deixando a torcida boquiaberta com o desempenho da equipe.

No domingo (29), o 100 Limites garantiu mais três pontos ao superar o Canarinho por 4 a 1. O Maria Helena FC também teve um bom desempenho e venceu o Explosão pelo placar de 3 a 1.

Com esses resultados, a expectativa cresce para a próxima rodada, que acontece no sábado, 5 de julho. Às 13h30, Maria Helena FC enfrenta o Rincão, seguido do confronto entre 100 Limites e Real Aliança, às 15h15. Essas partidas serão decisivas para definir os times que avançam às quartas de final.

Classificação parcial:

Grupo A

1º Paulista

2º Real Aliança

3º 100 Limites

Grupo B

1º Alagoas FC

2º Figueirense

3º União Possense FC

A competição organizada pela Prefeitura Municipal segue valorizando o esporte local e reunindo atletas e torcedores em torno da paixão pelo futebol. A reta final promete disputas acirradas e grandes jogos pela frente.