Dia dos namorados terá programa especial On-line da Escola das Artes

Nesse Dia dos Namorados a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, te ajudará a curtir a data com muito romantismo sem ter que sair de casa. Um programa feito especialmente para os casais apaixonados será exibido on-line a pelas redes sociais da Prefeitura e Escola das Artes e também pelo canal do YouTube da escola.

A partir das 19h você poderá conferir muita música romântica com a banda da Escola das Artes e o casal Juliano e Daiana e dicas de maquiagem e de roupas para sair com o seu namorado ou namorada.

Além disso, também haverá muita história de amor. Serão exibidos os vídeos que os casais jaguariunenses mandaram para a Prefeitura.

A secretária municipal de Turismo e Cultura, Maria das Graças Albaran Santos, explica que a ideia é ajudar os casais a comemorar o dia dos namorados no conforto das suas casas. “Como ainda vivemos uma pandemia e é importante que as pessoas evitem sair, a Escola das Artes vai levar ainda mais amor para as casas dos namorados”, ressaltou a secretária.