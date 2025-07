Mogi Guaçu conquista cinco títulos na 113ª Etapa do Circuito Solidário de Xadrez

No domingo, 29 de junho, Mogi Guaçu conquistou cinco títulos na 113ª Etapa do Circuito Solidário de Xadrez (CSX), durante competição ocorrida na Alameda do Boulevard Bandeirantes, no Parque Cidade Nova. O torneio, que é um dos maiores do Brasil, contou com a presença de 256 enxadristas dos Estados de São Paulo e Minas Gerais.

A etapa é um evento oficial da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) e da Federação Internacional de Xadrez (FIX). O evento também foi solidário, no qual foram arrecadados 647 kg de alimentos que serão doados para a ONG Gênesis, instituição que atende 50 famílias carentes.

A 4ª Etapa do CSX bateu dois recordes fora dos tabuleiros com Mogi Guaçu tendo a maior delegação com 85 enxadristas e o outro na quantidade de arrecadação de alimentos. Além disso, o torneio contou ainda com tabuleiros eletrônicos, os quais permitiram em que as partidas pudessem ser transmitidas ao vivo pela internet.