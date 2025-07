Novo maestro estreia em edição especial do Café com Viola no Centro de Cultura Caipira de Jaguariúna

Evento celebrou a tradição da música raiz e apresentou violeiros iniciantes ao público

O Centro de Cultura Caipira de Jaguariúna, localizado na antiga Estação de Guedes, foi palco no último domingo (30) de mais uma edição do tradicional Café com Viola, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura. O evento, que reúne música caipira, bolo e café gratuitos em um ambiente acolhedor, teve um motivo especial para comemoração: a estreia do novo maestro da Orquestra Municipal Violeiros do Jaguary, Cristiano Scuciatto.

Esta foi a quarta edição do Café com Viola em 2025, que tem como proposta acontecer todo último domingo do mês. Neste ano, o evento foi realizado em fevereiro, março, maio e agora em junho. A programação começou por volta das 9h e se estendeu até o meio-dia, com entrada gratuita.

Estreia marca nova fase da Orquestra de Violeiros

Criada em 2005, a Orquestra dos Violeiros do Jaguary tem como missão preservar e divulgar a cultura caipira da região por meio da música, danças tradicionais, festas populares e histórias que se confundem com a própria trajetória da viola no Brasil. O grupo é um símbolo da identidade cultural de Jaguariúna e, neste domingo, viveu um momento de renovação com a chegada do novo maestro.

“É a minha primeira vez como maestro da orquestra aqui no Café com Viola, e estou muito feliz com esse novo momento. A orquestra tem novos integrantes, mas também mantém parte da formação antiga, o que traz ”, afirmou Cristiano Scuciatto, destacando a simultânea continuidade e a renovação da orquestra.

Além da estreia do maestro, a apresentação contou com uma participação especial: os alunos iniciantes de viola caipira subiram ao palco e tocaram duas músicas ao lado da orquestra, marcando o início da vivência artística de muitos deles com o público.

Formando novas tradições da viola

De acordo com a diretora de Cultura de Jaguariúna, Carol Magazoni, a formação de novos violeiros é possível graças à oferta de aulas gratuitas de viola caipira pela Escola das Artes do município. “Temos matrículas abertas. Quem tiver interesse é só procurar a escola e participar de uma das turmas. Será muito bem vindo”, ressaltou.

Carol também destacou que o Café com Viola busca promover intercâmbio entre artistas regionais. “Enquanto passamos por esse processo de reestruturação da orquestra, trouxemos grupos de cidades como Holambra e Águas da Prata. Também já recebemos uma dupla sertaneja. A ideia é ampliar o leque e fortalecer a cultura regional como um todo.”

Um domingo de cultura e acolhimento

A proposta do evento vai além da música. Com bolo, café e entrada gratuitos, o Café com Viola tem se consolidado como um espaço de convívio comunitário, valorização da cultura caipira e fomento à música de raiz. Famílias, amigos e amantes da viola encontram ali um espaço simples, porém carregado de significado e memória afetiva.

Essa é mais uma ação da prefeitura para valorizar a chamada “Cultura do Cavalo”, que tem sido o carro-chefe da nova identidade da cidade, tanto no âmbito cultural, quanto do turismo.

A próxima edição do evento deve acontecer no último domingo de julho, no mesmo local e horário. A programação será divulgada pela Prefeitura de Jaguariúna nos canais oficiais