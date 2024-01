DUBLAGEM DE WHITNEY HOUSTON VENCE FESTIVAL ‘SE JOGA’ EM JAGUARIÚNA

Acandidata Havenna Queen foi a grande vencedora da 6ª edição do “Se Joga!” Festival de Arte Drag e Trans, realizado neste domingo (28) no Teatro Municipal Dona Zenaide, em Jaguariúna.

Ela dublou a música “I look to you”, gravada por Whitney Houston. A vencedora recebeu o prêmio de R$ 1 mil.

Nove candidatas foram selecionadas e participaram do festival com apresentações ao vivo de dublagens que empolgaram o público presente no teatro.