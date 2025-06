PM de Mogi Guaçu realiza cinco prisões em dois dias durante patrulhamentos distintos

Prisões ocorreram nos dias 16 e 17 de junho em bairros diferentes do município; quatro capturas foram de procurados pela Justiça

A Polícia Militar de Mogi Guaçu realizou cinco prisões entre os dias 16 e 17 de junho em ações distintas de patrulhamento. Quatro das ocorrências foram de captura de procurados pela Justiça e uma por flagrante de roubo.

Na segunda-feira (16), no início da tarde, uma equipe realizava patrulhamento no Jardim Ypê VIII quando abordou um homem. Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas após consulta ao sistema, foi constatado um mandado de prisão por embriaguez ao volante. O indivíduo foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso.

Ainda na tarde do mesmo dia, no Jardim Casa Grande, outro homem foi abordado após demonstrar atitude suspeita e tentar se esconder em um comércio. Após checagem, foi verificado que ele era procurado por dívida de pensão alimentícia. A prisão também foi registrada na CPJ.

Outro caso no mesmo dia ocorreu no Jardim Santa Cruz, onde policiais já tinham conhecimento de um mandado em aberto por pensão. O homem de 50 anos foi localizado, abordado e conduzido à delegacia, ficando à disposição da Justiça.

Em Mogi Mirim, ainda na noite de segunda-feira (16), um homem de 46 anos foi preso em flagrante por roubo a transeunte na Avenida 22 de Outubro. Após patrulhamento e denúncia via COPOM, a equipe localizou o suspeito na Rua Alcindo Hortêncio. Com ele foi encontrado o celular roubado momentos antes. O homem confessou o crime e indicou que teve a ajuda de um comparsa que conseguiu fugir.

Já nesta terça-feira (17), uma nova prisão foi efetuada em Mogi Guaçu, no Jardim Santo Antônio. Um homem tentou desviar do trajeto ao avistar a viatura, o que levantou suspeita. A identificação e consulta via sistema Muralha Digital e COPOM confirmaram um mandado por pensão alimentícia. Ele também foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

As ações da PM reforçam o compromisso com a segurança pública e a efetividade no cumprimento de mandados judiciais.