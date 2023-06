Educação ambiental: container para o descarte de materiais recicláveis está instalado no Centro Cultural

Com o objetivo de levar educação e cultura ambiental para a população, está instalado no estacionamento do Centro Cultural de Mogi Guaçu, localizado na Avenida dos Trabalhadores, o Leva (Local de Entrega Voluntária Assistido). O container conta com uma equipe de educadores ambientais da Cooperativa Cooper 3Rs e cestos para o descarte de materiais recicláveis, que pode ser realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

O projeto tem a iniciativa da empresa Sylvamo do Brasil, que fez a doação do container, em parceria com a Cooper 3Rs e com asSecretarias Municipais de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) e de Cultura. O container foi instalado na cidade durante as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, lembrado 5 de junho.

Para o descarte, estão disponíveis no local cestos de vidro, metal, papel, plástico, alumínio e eletrônicos. Os dois educadores ambientais da Cooper 3Rs conversam com a população e explicam sobre a forma correta de descarte dos materiais recicláveis, sobre a importância do ato e o que pode ser reciclado.

“O Leva é um projeto inovador. É a primeira vez que temos uma ação dessa forma na cidade, que é assistida por profissionais auxiliando e orientando a população sobre o descarte correto. Ter esse local é importante para a população”, comentou o assessor da SAAMA, Jean Canato

O Leva está instalado no estacionamento do Centro Cultural, na Avenida dos Trabalhadores, no nº 2.651, no Jardim Camargo.