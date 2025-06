Concerto gratuito para toda a família no Theatro Avenida neste domingo (8)

A casa será palco do concerto da Academia Jovem Concertante (AJC), projeto que reúne jovens músicos de excelência, vindos de diversas regiões do Brasil, para uma imersão artística e profissional no universo da música sinfônica.

O programa traz obras de grande força simbólica e artística: a Sinfonia nº 8 em Fá Maior, de Ludwig van Beethoven, e o Concerto para piano nº 5 “Imperador”, também de Beethoven — ambos marcos do repertório sinfônico universal. Como gesto de valorização da música brasileira, o concerto se abre com a “Valsa Saudade”, da compositora Chiquinha Gonzaga, com arranjo de Paulo Aragão.

A regência é do maestro José Soares, um dos nomes em ascensão da nova geração de regentes brasileiros, e o piano solo fica a cargo da idealizadora do projeto, a pianista Simone Leitão, que também assina a direção artística da AJC.

Criada em 2011, a Academia Jovem Concertante funciona como uma orquestra-escola que oferece qualificação profissional para jovens músicos entre 18 e 33 anos. O projeto atua como um laboratório de treinamento de alta performance, preparando os instrumentistas para o mercado de trabalho da música sinfônica, muitas vezes carente de oportunidades de formação prática e profissionalizante.

Neste ano, foram selecionados 38 instrumentistas de nove estados brasileiros, que durante duas semanas participaram de uma imersão com ensaios, concertos e atividades formativas. O projeto contempla bolsas integrais para os músicos, cobrindo todas as despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação, garantindo a inclusão e o acesso de talentos de diversas regiões do país.

“A proposta do projeto vai além da excelência artística. A AJC tem como missão ampliar o acesso à música clássica em regiões e comunidades tradicionalmente afastadas do circuito cultural”, afirma Simone Leitão. Além dos concertos para o público em grandes salas, o projeto realiza “Concertos Didáticos” exclusivos para estudantes da rede pública, promovendo a música clássica como ferramenta de inspiração e inclusão social.

Ao longo de sua trajetória, a AJC já realizou mais de 200 concertos gratuitos e impactou mais de 100 mil pessoas em diferentes regiões do Brasil. Muitos de seus ex-integrantes hoje ocupam posições em importantes orquestras nacionais e internacionais, comprovando o sucesso da iniciativa como porta de entrada para carreiras profissionais na música.

O concerto na capital acontece no dia 7 de junho (sábado), às 11h, com distribuição antecipada de ingressos pelo site da Sala São Paulo.

Sobre o projeto:

A AJC é uma realização da organização Brasil Classical e conta com patrocínio via Lei de Incentivo à Cultura. Desde sua criação, já recebeu mais de mil jovens músicos, promovendo formação artística e inserção profissional. A pianista Simone Leitão, que assina a direção artística, tem carreira internacional e já se apresentou em palcos como o Carnegie Hall, em Nova York.

“Além da excelência técnica, nosso objetivo é formar artistas conscientes do seu papel social. Esses jovens não apenas tocam em grandes palcos, mas também levam a música a escolas públicas e cidades fora do circuito cultural tradicional”, afirma Simone Leitão.

A turnê da AJC em São Paulo é realizada via Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Redecard, CBMM e Fazenda Nova Cintra.

SERVIÇO

Academia Jovem Concertante

Theatro Avenida – Av. Oliveira Mota, nº 50 – Centro

Domingo, 8 de junho, às 18h

Entrada gratuita – Retirada de ingressos no link (www.linktr.ee/theatro_avenida)