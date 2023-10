Educação de Artur Nogueira capacita professores para aplicação do Saeb

Saeb, também conhecida como Prova Brasil, é uma avaliação do Governo Federal, cujo resultado determina o Índice da Educação Básica

A Educação de Artur Nogueira, por meio do Núcleo de Aperfeiçoamento da Rede Municipal de Ensino (Nuarme), realizou uma série de ações com os professores dos 5º anos no preparo para o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Os encontros formativos tiveram como objetivo reforçar a preparação dos professores para a prova, que avalia a qualidade da educação e determina o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no Brasil.

Os professores foram orientados sobre como trabalhar com os descritores específicos do Saeb (português e matemática); além disso receberam recursos didáticos, incluindo planos de aula, materiais de apoio, vídeos explicativos e sugestões de estratégias de ensino.

De acordo com a secretária da pasta, Débora Sacilotto, o foco principal da capacitação foi fornecer recursos para melhorar a qualidade do ensino e preparar os alunos para a avaliação nacional. “A parceria entre a Secretaria de Educação e o Nuarme teve um impacto significativo na preparação dos professores e, consequentemente, isso será refletido no desempenho dos alunos durante a prova”, diz.

RESULTADOS EFICAZES

O treinamento produziu melhoria nas habilidades de ensino dos professores – que agora vão auxiliar os alunos a serem mais confiantes, além de promoverem a maior participação deles nos treinamentos e simulados, algo que vai refletir no comprometimento de cada um em alcançar o sucesso.

O Prefeito Lucas Sia (PSD) pontua que a capacitação fortalece a posição de Artur Nogueira como um exemplo de qualidade educacional. “Agradecemos a todos os envolvidos, especialmente aos professores pelo comprometimento, dedicação e esforço contínuo em busca do progresso do nosso município”, conclui.