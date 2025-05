Campanha do Agasalho ganha força em Mogi Guaçu com chegada do frio

Com os termômetros marcando temperaturas entre 9 e 10 graus nessa semana, o momento é ideal para olhar com carinho para o que temos em casa e doar agasalhos para quem mais precisa. A campanha do agasalho é uma ótima oportunidade para aquecer e fazer a diferença na vida de outras pessoas.

Em Mogi Guaçu, a Campanha do Agasalho, uma iniciativa da EPTV em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu, será realizada até o dia 31 de julho. O objetivo é arrecadar roupas, cobertores e outros itens para a população em situação de vulnerabilidade social.

“A população pode ajudar quem mais precisa a se proteger do frio doando roupas, cobertores e sapatos em bom estado de conservação, Ao doar, você está contribuindo para o bem-estar de outras pessoas e para uma sociedade mais solidária”, falou a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu, Vânia Ribeiro.

A Campanha do Agasalho 2025 têm pontos fixos de coleta espalhados por Mogi Guaçu. Eles se encontram em supermercados, lojas, no Paço Municipal e na Câmara, além da própria sede do Fundo Social de Mogi Guaçu

Pontos fixos de arrecadação

Shopping Buriti

Fundo Social de Mogi Guaçu

Big Bom Supermercados

Loja Doce Supremo

Sorveteria do Falcão

Sonia Calçados

Ponto Novo Supermercados

Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu

Câmara Municipal de Mogi Guaçu