Duplo ataque a tiros em Santo Antônio de Posse deixa uma mulher morta e outra gravemente ferida

Suspeito em moto prata teria surpreendido as vítimas após saída de mercado; segunda vítima foi transferida à Unicamp

Guarda Municipal foi acionada por chamado emergencial e encontrou as vítimas já socorridas pelas ambulâncias. A mulher morta, identificada como Agda Maria de Melo, foi confirmada sem vida no local. A segunda vítima, apelidada “Carol” (nome ainda não confirmado), foi levada ao Pronto-Socorro e, devido à gravidade, direcionada à Unicamp para atendimento especializado.

Conforme informações do boletim de ocorrência registrado pela Delegacia de Polícia de Santo Antônio de Posse, vinculada à Delegacia Seccional de Mogi Guaçu, o ataque aconteceu por volta das 13 horas desta sexta-feira (13), no bairro Vila Rica. As vítimas retornavam do mercado quando foram surpreendidas pelo suspeito, descrito como um indivíduo em uma motocicleta prata, que efetuou múltiplos disparos.

A Polícia Civil, sob a coordenação do delegado Alexandre Henrique Leme Silva, esteve no local juntamente com perícia técnica, que realizou os exames iniciais. Também foi requisitada a remoção do corpo ao IML para necropsia e desbloqueio dos dados balísticos.

As investigações prosseguem com análise das imagens de câmeras e coleta de depoimentos de testemunhas. A motocicleta utilizada e a motivação do crime ainda são desconhecidas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Foto Redes Sociais