Educação inicia matrículas para o Ensino Infantil I e II

A Secretaria Municipal de Educação inicia nesta quarta-feira, 29 de setembro, o período de matrículas de Educação Infantil I e II para crianças com idade de até cinco anos. Para o ano letivo de 2022, serão ofertadas cerca de 1.400 vagas e as inscrições podem ser feitas até o dia 29 de outubro.

No Infantil I, podem ser matriculadas crianças nascidas entre 01/04/2017 e 31/03/2018. Já para o Infantil II, as que nasceram de 01/04/2016 a 31/03/2017. Para efetivar a matrícula, os pais ou responsáveis devem comparecer na Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) mais próxima de sua residência.

A Secretaria Municipal de educação optou pela divisão das escolas da rede municipal por regiões com o objetivo de facilitar a logística das matrículas.

Locais de matrícula

Setor A

Ao lado da Emei Profª Cleyde Pinheiro Volpe.

Endereço: Rua: Waldomiro Caveanha, s/n, Jardim Rosa Cruz – 3841.9467.

Emeis

Pref. Altino Martini;

Prof. Olavo, de Oliveira;

Prof. Francisco R. Sampaio;

Ivone Soares;

Profª. Therezinha Ap. V. de Camargo;

Profª. Marisa de Fátima Savacini Ferraz;

Profª. Cleyde Pinheiro Volpe;

Profª. Ana Francisca Mamede;

Yole B. Oliveira;

Profª. Guilhermina L. Rodrigues;

Marina Falsetti;

Oscar Pansani.

Observação

Responsáveis pelos alunos da Emei Yole B. Oliveira / Chacáras Alvorada devem entrar em contato com o responsável pelo Setor A para agendar o dia da matrícula no próprio bairro.

Setores B, C e D

Emei Geraldo Rodrigues da Cunha

Rua João de Souza Godoy, 235. Parque Cidade Nova – 3818.3318 / 3569.5642

Setor B /Emeis

Prof. José Maria Rangel;

Eva Aparecida Estancial Teodoro;

João Batista Leister;

Jesner Falsete;

Francisca de Lima;

Francisco Mamede;

Maria Quinelli de Oliveira;

Aida Rocha;

Maíra Morari Casagrande;

Profª. Márcia Kuntz de A. Polito;

Observação

Responsáveis pelos alunos da Emei Maria Quinelli de Oliveira / Martinho Prado devem entrar em contato com o responsável pelo Setor B para agendar o dia da matrícula no próprio bairro.

Setor C / Emeis

Vereador Juvenal Rodrigues;

Pref. Carlos Franco de Faria;

Francisco Martinho Miranda Filho;

Gilberto Bueno;

Profª. Izete Gonçalves Mamede;

Profª. Maria Luiza Sartorão Sgarbi.

Observação

Responsáveis pelos alunos da Emei Profª Maria Luiza Sartorão Sgarbi / Nova Louzã devem procurar pela Emef Coronel Joaquim Leite para efetuar a matrícula.

Setor D / Emeis

Adriana Missio;

Hermínio Zanco;

Ver. Jayme Pansani;

Ver. João Veridiano Franco;

Mário Vedovello;

Ypê Amarelo

Emeb Profº Ubirajara Ramos

Avenida Maria Tereza Vedovello, s/n, Ypê Amarelo.

O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 16h e os documentos necessários para efetivar a matrícula estão relacionados abaixo.

– Xerox da certidão de nascimento;

– Xerox de RG do aluno;

– Xerox do comprovante de endereço (conta de luz, água, IPTU, contrato de aluguel no nome do responsável);

– Xerox da Carteira de Vacinação;

– Uma foto 3×4;

– Xerox do Cartão SUS;

– Xerox do Cartão Bolsa Família;

– Xerox do RG e CPF dos responsáveis.