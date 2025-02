Eleição da Corte da Folia do Carnartur 2025 acontece neste sábado

Evento terá início às 20h, no Teatro “O Fingidor”, onde 12 participantes disputarão o reinado

O reinado do Carnaval nogueirense será decidido neste sábado (15), a partir das 20h, no Teatro “O Fingidor”. Doze candidatos disputarão os títulos de rainha, rei momo e princesas do Carnartur 2025, demonstrando carisma, simpatia e, claro, muito samba no pé.

O concurso é promovido pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, com a coordenação de Paulo Munhoz. Respeitado produtor de eventos há 29 anos, ele também é um experiente missólogo, com modelos reconhecidas em concursos como Miss São Paulo e Miss Brasil Infantil, além de idealizador do tradicional Miss Artur Nogueira.

A última eleição da corte aconteceu em 2024, consagrando Nayara Assunção como Rainha, Gustavo Gonçalves como Rei Momo, e Vitória Carvalho e Raíssa Barichello como Princesas.

ESCOLHA DOS VENCEDORES

Os candidatos serão avaliados por um corpo de jurados convidado pela organização do concurso, que atribuirá notas nos seguintes critérios:

Para as candidatas: Beleza plástica/charme e samba no pé/animação.

Para os candidatos: Simpatia/comunicabilidade e samba no pé/animação.

Os vencedores receberão prêmios em dinheiro e presentes do comércio local.

COMPROMISSOS DA REALEZA

Além de abrir oficialmente o Carnaval de Artur Nogueira, a nova Corte da Folia cumprirá uma agenda especial, com visitas aos polos carnavalescos e participação em eventos culturais, mantendo as responsabilidades até a transferência das faixas em 2026