Judoca de Artur Nogueira conquista bronze na final estadual dos Jogos Escolares

Pietro Santos Vaz, de 11 anos, foi destaque na categoria Sub-14 até 36kg e garantiu lugar no pódio na fase final do JEESP, em Hortolândia

O judoca nogueirense Pietro Santos Vaz, de 11 anos, conquistou a medalha de bronze na fase final dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP), realizada no último domingo (22), no Centro de Especialidades em Artes Marciais Eliel Gomes, em Hortolândia. A competição reuniu os melhores atletas escolares do estado, classificados nas etapas regionais de Praia Grande e Itapecerica da Serra, realizadas em maio.

Representando a Escola Estadual José Apparecido Munhoz e estreando na competição, Pietro teve um desempenho de destaque. Após garantir vaga na final ao conquistar o bronze na fase de Praia Grande, ele venceu sua primeira luta por Ippon contra um adversário de Mogi das Cruzes e avançou à semifinal. Na disputa por uma vaga na final, perdeu por Yuko para um atleta da capital. Na repescagem, enfrentou novamente um judoca de São Paulo e, após empate no tempo normal, garantiu a vitória e a terceira colocação no Golden Score, na categoria Sub-14 até 36kg.

“Estou feliz com meu desempenho. Foi meu primeiro ano na categoria e consegui uma boa classificação. Pretendo continuar focado nos treinos para voltar mais forte no ano que vem e garantir a vaga para o Brasileiro”, celebrou Pietro, que integra o Projeto de Judô da Prefeitura de Artur Nogueira.

O professor Lucas Vieira, responsável pelo projeto, destacou a dedicação do jovem atleta. “Ele é muito disciplinado e fiel ao seu propósito. Pietro é um atleta em formação com futuro promissor. Assim como os colegas de treino, ele tem como objetivo este ano o Campeonato Paulista, que começa em agosto”, afirmou.

O secretário de Esportes, Caio Rodrigues, também elogiou o desempenho do judoca e relembrou a tradição do município nos Jogos Escolares. “Excelente resultado. O JEESP é uma das principais competições do calendário esportivo. Já tivemos nomes importantes como Lucas Brito, Camila Vieira e Vinicius Mauro se destacando. Pietro está chegando forte e será, com certeza, mais um grande orgulho para nossa cidade”, ressaltou.

O próximo desafio da equipe nogueirense de judô será o Campeonato Paulista Veterano, que acontecerá em Aguaí, no próximo final de semana.