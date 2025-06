Dia dos Namorados: como unir proteção patrimonial e familiar com seguros para casais

Neste Dia dos Namorados, muitos casais aproveitam a data para reforçar vínculos, fazer planos e pensar no futuro. Em meio às declarações de amor e presentes simbólicos, cresce o interesse por soluções que expressem cuidado e compromisso de forma prática, como os seguros conjuntos.

“Contratar um seguro em dupla é mais do que um gesto de responsabilidade: é uma forma de demonstrar amor e planejamento com quem se compartilha a vida”, afirma Luiz Ernani Lepchak, diretor regional sul da Lojacorr, maior rede de corretores de seguros do Brasil.

Apólices compartilhadas: como funcionam?

Existem diversas possibilidades de seguros voltados a casais, como o Seguro de Vida Conjunta ou apólices patrimoniais com cobertura estendida. Nessas modalidades, ambos os parceiros são incluídos como segurados, beneficiários ou condutores, conforme o tipo de proteção.

A união pode ser formalizada por casamento ou união estável, mas, segundo Ernani, a maioria das seguradoras não exige um tempo mínimo de convivência. “No entanto, em caso de sinistro, é fundamental que a união esteja documentada. Em disputas jurídicas, a falta de comprovação da relação pode levar à negativa do pagamento ou à destinação dos valores aos herdeiros legais”, orienta.

Entre os tipos mais procurados por casais estão:

– Seguro de Vida Conjunta: garante cobertura para ambos com apólice única. É indicado para casais com filhos ou que compartilham renda;

– Seguro Residencial: ideal para quem divide um imóvel e quer proteger o patrimônio comum contra roubo, incêndio, danos elétricos e outros riscos;

– Seguro Auto com condutor adicional: possibilita que ambos sejam incluídos como motoristas, com coberturas específica;

– Seguro Saúde ou Odontológico familiar: permite a inclusão de dependentes e oferece economia e benefícios em rede credenciada;

– Seguro Viagem Conjunto: muito solicitado por casais que planejam viagens juntos.

Benefícios de contratar em dupla

Além da proteção, as apólices conjuntas costumam oferecer melhor custo-benefício, simplificação no controle (uma única apólice e vencimento) e cobertura ampla, como assistência 24h, seguro funeral, proteção em caso de invalidez ou morte e agilidade na liberação de valores em situações de sucessão.

“Com a ajuda de um corretor, o casal consegue alinhar a proteção às necessidades da fase de vida em que estão, seja no namoro, em uma união estável, no casamento ou já com filhos”, explica o diretor.

E em caso de separação?

A recomendação é revisar os termos da apólice em situações como separação ou falecimento, pois é possível alterar beneficiários ou ajustar a cobertura conforme a nova realidade. Um bom corretor também pode orientar o casal nesses momentos de transição.

Um presente que protege

Para casais que valorizam a parceria em todos os aspectos da vida, os seguros conjuntos representam um passo importante na construção de um futuro mais tranquilo. “Que tal transformar o Dia dos Namorados em um marco de cuidado mútuo e segurança compartilhada? Um seguro pode ser o começo de uma nova fase, com ainda mais proteção e confiança”, finaliza Ernani.