Emocionante Rodada do 20º Campeonato Municipal de Futebol Amador 2024 em Santo Antônio de Posse

Este fim de semana promete ser repleto de emoção e habilidades futebolísticas em Santo Antônio de Posse, com a realização de mais uma rodada do 20º Campeonato Municipal de Futebol Amador 2024. Os times locais estão prontos para entrar em campo e oferecer aos torcedores momentos de pura adrenalina. Confira abaixo os confrontos agendados:

Confrontos de Sábado – 16/03:

13H30 – Monte Santo x Rincão: A primeira partida do sábado promete ser uma batalha acirrada entre Monte Santo e Rincão. Ambas as equipes têm mostrado determinação ao longo do campeonato, e este confronto promete ser uma prova de força e estratégia.

15H15 – Real Aliança x CSKA: À tarde, Real Aliança enfrenta CSKA em um embate que certamente trará muita expectativa aos fãs do futebol local. Com suas habilidades técnicas e espírito competitivo, as duas equipes prometem um jogo emocionante até o apito final.

Confrontos de Domingo – 17/03:

08H00 – União Possense x Paulista: A manhã de domingo reserva um confronto empolgante entre União Possense e Paulista. Ambas as equipes têm buscado consolidar sua posição no campeonato, e este jogo será crucial para definir suas trajetórias na competição.

09H45 – Canarinho x Explosão: Encerrando o fim de semana esportivo, Canarinho e Explosão entram em campo para uma disputa emocionante. Com jogadas rápidas e estratégias bem elaboradas, esses times certamente proporcionarão aos espectadores um espetáculo digno de aplausos.

Local: Estádio Municipal José Ferreira Neto

.Não perca nenhum lance e venha prestigiar o talento dos atletas locais neste fim de semana de pura emoção no 20º Campeonato Municipal de Futebol Amador 2024 em Santo Antônio de Posse!