Holambra conquista quatro vitórias na estreia dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas

Primeira etapa foi realizada no fim de semana em Jaguariúna; cidade será sede da próxima fase

Holambra estreou com desempenho de destaque na edição 2025 dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista, realizados no último fim de semana no Ginásio Azulão, em Jaguariúna. Das seis partidas disputadas por equipes do município, quatro terminaram em vitória, evidenciando o talento e a dedicação dos jovens atletas holambrenses.

As vitórias vieram nas categorias futebol masculino sub-15, futsal feminino sub-17, futsal masculino sub-14 e vôlei masculino sub-17, mostrando o equilíbrio entre modalidades e faixas etárias. Os jogos movimentaram o cenário esportivo regional e reuniram atletas de nove cidades: Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro.

A próxima etapa já tem data marcada: dias 28 e 29 de junho, e desta vez Holambra será a cidade anfitriã. A expectativa é de mais vitórias com o apoio da torcida local, que está convocada para comparecer e incentivar os talentos da “Cidade das Flores”.

Resultados da 1ª etapa:

Vôlei Masculino Sub-17

Monte Alegre do Sul 0 x 2 Holambra

Vôlei Feminino Sub-17

Holambra 0 x 2 Pedreira

Futsal Masculino Sub-14

Monte Alegre do Sul 1 x 12 Holambra

Futsal Masculino Sub-12

Holambra 1 x 11 Águas de Lindóia

Futsal Feminino Sub-17

Monte Alegre do Sul 3 x 10 Holambra

Futebol Masculino Sub-15

Holambra 2 x 0 Pedreira

A equipe técnica da Secretaria de Esportes de Holambra parabenizou os atletas pelo desempenho e reforçou o compromisso com o incentivo ao esporte como ferramenta de inclusão, saúde e formação de cidadãos.