Posse recebe visita da Primeira-Dama do Estado no dia do aniversário da cidade

Nesta sexta-feira, 13 de junho, quando Santo Antônio de Posse celebra 70 anos de emancipação político-administrativa, o município recebe pela primeira vez a visita da Primeira-Dama do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas. Cristã e engajada em pautas sociais, Cristiane vem ao município como parte das ações do projeto da Carreta de Qualificação Profissional, iniciativa do Governo do Estado que oferece cursos gratuitos à população.

A visita acontece às 14h, durante a inauguração oficial do Largo Papa Francisco, localizado na Praça da Guadalupe, no bairro Bela Vista. O evento contará com a presença de deputados estaduais, vereadores, autoridades religiosas e lideranças locais. Toda a população está convidada a participar desse momento simbólico e histórico para o município.

A secretária municipal de Desenvolvimento Social, Silvana Cortez, destacou a importância da visita, “É uma grande alegria receber a Primeira-Dama do Estado justamente no dia em que nossa cidade completa 70 anos. Essa é uma visita inédita, que mostra o reconhecimento do nosso município e valoriza nossa população”, afirmou.

A celebração deste 13 de junho será marcada por um encontro de fé, qualificação profissional e valorização dos espaços públicos — um reflexo do crescimento e da força da comunidade possense ao longo dessas sete décadas de história.