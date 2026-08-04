Empregabilidade segue em alta e Mogi Guaçu fecha primeiro semestre com saldo positivo de 1.083 vagas formais

Mogi Guaçu encerrou o primeiro semestre de 2026 com saldo positivo de 1.083 empregos com carteira assinada, reforçando o bom momento do mercado de trabalho no município. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, apontam que, entre janeiro e junho, foram registradas 14.987 admissões e 13.904 desligamentos, consolidando um cenário favorável para a geração de oportunidades.

Após um início de ano com oscilações, o município apresentou uma recuperação consistente nos meses seguintes. Em janeiro, o saldo foi de -12 vagas, seguido por -356 em fevereiro e -428 em março. A partir de abril, no entanto, o mercado de trabalho reagiu, com 403 novas vagas, 1.160 em maio e 316 em junho, fechando o semestre com resultado positivo. Em junho, a maioria das contratações ocorreu nos setores de serviço, indústria e comércio.

“Mogi Guaçu tem se destacado no cenário regional e Estadual com saldo positivo, o que demonstra que estamos no caminho certo. O desempenho reflete o fortalecimento da economia local e os investimentos realizados pela Administração Municipal para estimular o desenvolvimento econômico, ampliar a atividade empresarial e criar um ambiente favorável à geração de empregos”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Entre as iniciativas adotadas pela Prefeitura estão as ações voltadas à atração de novas empresas, ao fortalecimento do setor produtivo, à desburocratização dos processos para instalação de empreendimentos e ao incentivo à expansão dos negócios já instalados no município. O trabalho desenvolvido pelas Secretarias Municipais, em parceria com o setor empresarial, tem contribuído para ampliar as oportunidades de emprego e renda para a população.

“O saldo positivo demonstra que Mogi Guaçu continua crescendo e se consolidando como uma cidade atrativa para novos investimentos. Nosso compromisso é seguir criando condições para que empresas se instalem, ampliem suas atividades e gerem cada vez mais oportunidades para os guaçuanos”, destacou o chefe do Executivo.

A expectativa é de que o segundo semestre mantenha o ritmo de crescimento, impulsionado pela continuidade das políticas de desenvolvimento econômico, pelos investimentos privados e pela chegada de novos empreendimentos ao município, fortalecendo ainda mais a empregabilidade e a geração de renda em Mogi Guaçu.