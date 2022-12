Empréstimo de equipamentos permite retorno do atendimento em ambulatório da Maternidade de Campinas

Graças ao empréstimo e a realocação de equipamentos necessários

para as consultas pré e pós-operatórias, o Ambulatório de

Ginecologia e Obstetrícia, do Hospital Maternidade de Campinas (HMC)

retoma o atendimento integral às pacientes do Sistema Único de Saúde

(SUS) a partir de amanhã, quinta-feira, dia 1º de dezembro. O

Ambulatório sofreu arrombamento na madrugada de domingo e ainda

necessita repor computadores e equipamentos médicos que foram furtados.

As consultas voltam a ser realizadas normalmente. As cirurgias eletivas

não chegaram a ser suspensas. O Ambulatório realiza cerca de 640

consultas e agenda entre 80 e 100 cirurgias ginecológicas eletivas,

também mensais, exclusivamente para pacientes do Sistema Único de

Saúde (SUS). Desde segunda-feira deixaram de ser realizadas 48 novas

consultas.

A Maternidade de Campinas pede o apoio de empresas e da comunidade para

repor os equipamentos furtados, como computadores, impressoras,

monitores multiparâmetros e de TV, desfibrilador, micro-ondas e

diversos materiais e equipamentos de uso médico, uma vez que os

equipamentos emprestados terão que ser devolvidos às suas áreas de

origem.

O Ambulatório, que fica na avenida Francisco Glicério, 1913 (esquina

com a Rua Engenheiro Saturnino Brito, atrás do prédio do Hospital), no

Centro, em Campinas, é especializado em cirurgia ginecológica,

mastologia, patologia do trato genital inferior e pré-natal de alto

risco, com assistência exclusiva às pacientes do SUS. Ali são

realizados os agendamentos das cirurgias ginecológicas eletivas, assim

como os “Testes do pezinho”, nos recém-nascidos.