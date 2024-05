Encontro de médicos é realizado em prédio histórico de Campinas

Grupo SOnHe leva o Mini Simpósio de Tumores Gastrointestinais para o

Prédio do Relógio, edifício com mais de 150 anos, que reconta parte

da história da cidade

Tempo e história são destaque na edição 2024 do Mini

Simpósio de Tumores Gastrointestinais, realizado pelo Grupo SOnHe neste

sábado, 25/05, das 8 às 11h30, no Prédio do Relógio em Campinas,

local que carrega uma história expressiva do desenvolvimento industrial

da cidade. A ideia de realizar o simpósio no Prédio do Relógio foi

justamente para evidenciar a importância do tempo para o paciente

oncológico. André Sasse, oncologista clínico e CEO do Grupo SOnHe,

reforça que o tempo é o grande aliado do paciente, desde a descoberta

do tumor até o tratamento. “Quanto mais cedo for diagnosticado, mais

rápido o tratamento é iniciado, maiores são as chances de cura”,

explica Sasse. Além disso, a escolha do prédio foi feita para

valorizar a cidade de Campinas, que tem profissionais capacitados e uma

ampla rede de apoio para o paciente oncológico. “Trazer um evento

médico para o maior evento de decoração da cidade, num prédio com

mais de 150 anos de história, é uma forma de valorizar essa cidade que

é referência no tratamento médico”, pontua Sasse.

A inovação na forma de fazer oncologia, característica marcante do

Grupo SOnHe, chega também ao maior evento de decoração de Campinas,

já que o Prédio do Relógio é o local onde vem sendo realizada a

mostra nesse ano. É a primeira vez que um evento médico é realizado

no Campinas Decor e a ideia é justamente unir elementos necessários na

decoração e na oncologia, como o conforto, o acolhimento e o respeito

pela história, no último fim de semana da mostra. O evento é liderado

pelos oncologistas André Sasse, David Pinheiro Cunha e Isabela

Pinheiro, do Grupo SOnHe, e contará com a participação de médicos

patologistas, radiologistas, cirurgiões oncológicos e do aparelho

gastrointestinal. O objetivo, segundo André Sasse, é promover a troca

de conhecimento entre os profissionais que atuam numa área cuja

incidência de câncer vem aumentando expressivamente. “Os tumores

gastrointestinais estão associados à vida moderna e, por isso, as

ocorrências vem aumentando tanto. Precisamos não apenas conscientizar

as pessoas sobre prevenção, mas também analisar as informações que

temos até o momento”, explica Sasse.

O Mini Simpósio de Tumores Gastrointestinais será realizado neste

sábado, 25/05, das 8 às 11h30, no Prédio do Relógio. O evento é

gratuito e aberto aos médicos da área. Para participar, é preciso

fazer a inscrição prévia [1].

Sobre o Grupo SOnHe

O Grupo SOnHe – Oncologia e Hematologia nasceu em 29 de maio de 2017 e

é formado por oncologistas e hematologistas que fazem atendimento

oncológico alinhado às recentes descobertas da ciência, com

tratamento integral, humanizado e multidisciplinar em importantes

centros de tratamento de câncer em Campinas, como o Hospital Santa

Tereza, Oncologia Vera Cruz e Hospital PUC-Campinas. O Grupo oferece

excelência no cuidado oncológico e na produção de conhecimento de

forma ética, científica e humanitária, por meio de uma equipe

inovadora e sempre comprometida com o ser humano. O SOnHe é formado por

15 especialistas sendo três deles com doutorado e três com mestrado.

Fazem parte do grupo os oncologistas André Deeke Sasse, David Pinheiro

Cunha, Vinícius Correa da Conceição, Vivian Castro Antunes de

Vasconcelos, Rafael Luís, Susana Ramalho, Leonardo Roberto da Silva,

Higor Mantovani, Débora Curi, Isabela Pinheiro, Amanda Negrini, Laís

Feres e Nayara Nardini e pelas hematologistas Lorena Bedotti e Jamille

Cunha. Saiba mais: no portal www.sonhe.med.br e nas redes sociais.

Serviço:

Encontro de médicos marca último fim de semana do Campinas Decor

Data: 25/05

Horário: das 8 às 11h30

Local: Prédio do Relógio – Rua Dr. Salles de Oliveira, 1360 – Vila

Industrial – Campinas/SP

Inscrição:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfp7JIENA8r7pdNeaVJd-mlBYpEkRBW1ymIc9jwlFXpumv6w/viewform