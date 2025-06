Santo Antônio de Posse celebra 70 anos com programação especial nesta sexta-feira

As comemorações pelos 70 anos de emancipação político-administrativa de Santo Antônio de Posse continuam nesta sexta-feira, 13 de junho, com uma série de eventos que marcam a data oficial do aniversário do município.

A programação começa às 9h30, com o hasteamento da bandeira na Praça Coronel David Batista, acompanhado pela Orquestra Municipal. O ato cívico reafirma o orgulho e o sentimento de pertencimento da população, dando início ao dia de celebrações.

Durante a tarde, às 14h, a cidade recebe uma visita inédita: a Primeira-Dama do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas, estará no município como parte do projeto estadual da Carreta de Qualificação Profissional, que oferece cursos gratuitos à população. A ocasião marca também a inauguração oficial do Largo Papa Francisco, localizado na Praça da Guadalupe, no bairro Bela Vista — espaço já utilizado pelos moradores e agora entregue oficialmente pela administração municipal. O evento contará com autoridades locais, deputados, líderes religiosos e comunitários.

À noite, as atenções se voltam para a Praça Matriz, onde, a partir das 21h, o público poderá curtir o show do carismático Tonho Prado. A apresentação promete muita música, bom humor e elementos da cultura caipira, encerrando o dia com alegria e interação entre moradores e visitantes.

As atividades festivas seguem no sábado, 14 de junho, com o projeto “Vozes da Cidade”, a partir das 15h, valorizando talentos locais em apresentações musicais que exaltam a cultura possense. No domingo, 15 de junho, acontece o 4º Pedal Solidário, com saída do Ginásio Municipal de Esportes, em um trajeto de 20 quilômetros voltado ao esporte, lazer e integração comunitária.

A tradicional Feira da Lua também terá programações especiais. No dia 19 de junho, será realizada na Praça Cultural, no bairro Novo Centro, com uma edição temática. No sábado, 21 de junho, a Praça Coronel David Batista recebe o grupo de pagode Incendeia, às 20h. No domingo, dia 22, a feira volta em sua versão vespertina, com um atrativo especial: a apresentação do Radical MotoShow, a partir das 14h.

Encerrando o mês de celebrações, a festa junina das escolas municipais acontece nos dias 28 e 29 de junho, das 12h às 17h, na Praça Matriz. As festividades contarão com danças típicas, comidas tradicionais e apresentações da Orquestra Municipal e do Grupo de Violeiros Possense.

Com o tema “Tradição e inovação caminhando juntos”, a programação foi pensada para envolver toda a comunidade em momentos de cultura, lazer e celebração.