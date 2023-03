Encontro pela inclusão da síndrome de Down agita a Praça Arautos da Paz 10ª Caminhada Pela Inclusão contou com a presença do prefeito Dário Saadi e de representantes do poder público e da sociedade

Um mar de camisas laranjas tomou a Praça Arautos da Paz na manhã de domingo, dia 26, em uma mobilização em prol das pessoas com síndrome de Down, na 10ª Caminhada Pela Inclusão. O evento contou com a presença do prefeito de Campinas, Dário Saadi, da secretária de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, Vandecleya Moro, e do secretário de Esporte e Lazer, Fernando Vanin, além de representantes do legislativo municipal. Organizado pelo Centro de Síndrome de Down (CESD) de Campinas, o ato reuniu cerca de 2 mil pessoas.

O prefeito Dário Saadi valorizou a iniciativa e destacou o slogan do evento, que também é o da Campanha da Organização das Nações Unidas (ONU) em prol da inclusão das pessoas com síndrome de Down: “Conosco, não por nós”. “Essa caminhada simboliza união e o compromisso de nossa cidade em garantir igualdade e oportunidades para todos. Juntos, conseguiremos construir uma sociedade mais justa e inclusiva”, afirmou.

Vandecleya Moro ressaltou a caminhada como evidência do alto grau de conscientização da população de Campinas pela integração das pessoas com deficiência, enquanto Fernando Vanin destacou o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer na realização do evento.

Após três anos de paralisação, devido às medidas sanitárias impostas pela pandemia de COVID-19, o evento retornou com energia renovada. O retorno da Caminhada pela Inclusão marca um importante passo no processo de conscientização e integração das pessoas com síndrome de Down, reforçando o compromisso de Campinas com a promoção de uma sociedade inclusiva e igualitária. Além da Caminhada pela Inclusão, os organizadores proporcionaram espaço para o relato de experiências com o Projeto Bebê, além de esclarecimentos sobre a inclusão escolar.

A equipe Unimed Campinas de Basquete esteve presente com atletas e dirigentes, desenvolvendo uma clínica de basquete. Integrantes do Centro Síndrome de Down também realizaram uma clínica, voltada ao futebol e pintura, permitindo aos participantes vivenciar essas atividades esportivas e artísticas.

CESD

Fundado em 1981, o CESD é uma instituição filantrópica e sem fins lucrativos que atualmente atende cerca de 200 pessoas com Síndrome de Down de ambos os sexos e todas as idades. A instituição oferece programas de Estimulação, Inclusão Escolar e Vida Adulta para seus assistidos, buscando proporcionar uma vida plena e integrada.