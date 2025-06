Capacitação profissional e inauguração marcam visita de Cristiane Freitas a Santo Antônio de Posse

Primeira-dama do Estado participou de atividades do programa Caminho da Capacitação e celebrou entrega do Largo Papa Francisco

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse recebeu, na tarde desta sexta-feira, 13 de junho, a visita da primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas. A agenda no município incluiu a visita à carreta do programa Caminho da Capacitação, onde está sendo realizado o curso de Panificação, e a inauguração do Largo Papa Francisco, na Praça da Guadalupe.

Estacionada em frente ao Ginásio Municipal, a unidade móvel conta com estrutura completa para aulas teóricas e práticas, oferecendo formação gratuita para dezenas de moradores. Além do curso de Panificação, também está em andamento o curso de Açougue, ambos com duração até o dia 24 de junho.

O evento foi acompanhado pela primeira-dama do município, Silvana Pinck Cortez, pelo prefeito Ricardo Cortez, pelo vice-prefeito Preto Eventos, além de vereadores, servidores municipais, padres da cidade e a população. A inauguração do Largo Papa Francisco contou ainda com uma apresentação especial da Orquestra Municipal de Santo Antônio de Posse, em um momento simbólico que integra as comemorações pelos 70 anos de emancipação da cidade.

“Foi uma alegria enorme receber a primeira-dama do Estado pela primeira vez em nosso município, especialmente em uma data tão importante para a nossa história. A presença dela reforça o compromisso com ações que fazem a diferença na vida das pessoas”, destacou Silvana Pinck Cortez.

As ações são promovidas em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio do Fundo Social de São Paulo.