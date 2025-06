Mogi Guaçu promove 2ª edição do Kart Terapia para pessoas com deficiência

Evento gratuito no Boulevard Shopping oferece passeios adaptados para PcD e atende entidades assistenciais da cidade

Pelo segundo ano consecutivo, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) fechou mais uma parceria com o Boulevard Shopping para a promoção do evento Kart Terapia, que é um projeto concebido pelo piloto Gene Fireball e consiste em passeio de kart adaptados para PcD de forma gratuita.

O projeto tem como objetivo oferecer momentos de diversão, emoção e terapia para crianças e adolescentes com neurodiversidade e PcD (pessoa com deficiência), e consiste em passeio de kart adaptados para mobilidade limitada e dirigidos por instrutores do evento. Os karts são projetados para dois lugares e podem ser adaptados de diferentes formas.

As inscrições são destinadas a população acima de 5 anos com deficiência física, visual, intelectual, auditiva, autista e múltiplas. O evento é gratuito e a atividade acontece no estacionamento do Boulevard Shopping, no Centro, de hoje, dia 26 de junho, até domingo, dia 29 de junho. Os interessados podem se inscrever pelo link: blvdshopping.com.br/kart.

São dois horários: 9h30 às 11h e das 15h às 17h e o projeto atende também crianças, adolescentes e adultos de diversas entidades e programas do município, como Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Associação da Mulher Unimed, Centro de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista (CATEA), Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPS IJ), Associação Abraçando a T21 e Voando Alto.

Kart Terapia

Evento destinado apenas para pessoas com deficiência;

Obrigatório ter idade superior a 5 anos;

Todos os participantes devem estar com os cabelos presos;

Obrigatório o uso de tênis ou sapato fechado;

Obrigatório preenchimento do termo de uso de imagem;

Participante deve pesar até 90kg;

Participação única no evento – sendo permitido a inscrição apenas em um período a ser escolhido (uma inscrição por CPF).