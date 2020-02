Equipe de Mogi Guaçu fica em sexto lugar no Torneio de Vôlei de Praia de Serrana

A dupla de vôlei de praia César e Gustavo, que conta com o apoio da SET (Secretaria de Esportes e Turismo), ficou em sexto lugar no Torneio de Vôlei de Praia de Serrana, disputado no sábado, dia 8, em Serrana.

No total, doze duplas de São Paulo e Minas Gerais participaram da competição.

A dupla guaçuana teve campanha de duas vitórias e duas derrotas. As vitórias vieram contra Fernando/Renan, de Arceburgo, por 21×10, e Diego/Jefferson, de Serrana, por 21×09.

Já as derrotas foram contra Rodolfo/Bruno, de Arceburgo, por 16×21, e contra Alexandre/Léo, de Pirassununga, por 19×21.