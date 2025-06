Mogi Mirim discute políticas para idosos em conferência municipal

Evento reuniu mais de 150 participantes e definiu propostas para o encontro estadual

Mais de 150 representes da sociedade civil, abrangendo desde profissionais de assistência social até integrantes de organizações sociais, se reuniram para discutir o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”, proposta da 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, organizada pela Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Assistência Social, Clube Mogiano, na sexta-feira (30).

Acompanhadas pela secretária de Assistência Social, Cristina Puls, as presidentes do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Mogi Mirim, Ana Carolina de Macedo; do Conselho Municipal de Assistência Social, Camila Rebechi; do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Rosa Maria da Silva e do Conselho Municipal da Juventude, Sílvia Maria Davoli também prestigiaram a cerimônia que teve a participação do coral da Terceira Idade.

Na prática, o encontro teve por objetivo propiciar a reflexão e avaliação das ações dirigidas às pessoas idosas, dos espaços de participação e a maneira como vem sendo realizada a gestão da garantia dos direitos dessa faixa etária e, implementar tais ações através das conferências estaduais e nacional. “É um caminho fundamental para que possamos consolidar políticas voltadas aos idosos no território nacional. É o meio pelo qual podemos garantir conquistas à população da Terceira Idade”, explicou a secretária da Pasta, Cristina Puls.

Eixos

Durante todo o dia, comitês de discussão debateram os direitos fundamentais na elaboração de políticas públicas nos eixos 1- financiamento das políticas públicas para ampliação e garantia dos direitos sociais; 2- fortalecimento de políticas para a proteção à vida, à saúde e para o acesso ao cuidado integral da pessoa idosa; 3- proteção e enfrentamento contra quaisquer formas de violência, abandono social e familiar, da pessoa idosa; 4- participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices e 5- consolidação e fortalecimento da atuação dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa como política do estado brasileiro. Para fundamentar o debate, a assistente social Cássia Regina Herrera, de Jundiaí, ministrou a palestra “Envelhecimento Multicultural e Democracia”. “Precisamos proporcionar que viabilizem qualidade de vida aos idosos. Interessante ressaltar que o idoso pode aproveitar sua vida, seus recursos, seus desejos de forma normal, pois eles podem isto. Ou seja, são direitos que precisam prevalecer pois atendem aos interesses da população idosa”, explicou Cássia Herrera.

Momento Conferir

Ao longo da conferência, um dos destaques foi o “Momento Conferir”, quadro em que a Secretaria de Assistência Social divulgou as ações adotadas pelo município. “São iniciativas implementadas por nós, mas em diversas situações são resultados de parcerias firmadas com outras Pasta, como a Educação, Saúde, Cultura, Segurança Pública, Mobilidade Urbana. ‘Esta união permite realizarmos programas e projetos que atendam as necessidades do público idoso”, salientou a secretária de Assistência Social, Cristina Puls.

No encontro também foram eleitos quatro delegados, sendo dois (titular e suplente) do Poder Público e dois (titular e suplente) da Sociedade Civil, seguindo orientação do CNDI (Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa) e o CEI/SP (Conselho Estadual do Idoso de São Paulo). “Consiste em uma eleição fundamental para a elaboração criteriosa e pertinente às políticas que atendam às necessidades da terceira idade. A efetivação desses direitos criará mecanismos que permitirão melhorias e qualidade nesta etapa da vida”, apontou Puls.

Administração

Durante a conferência, a participação do secretário de Administração, Antônio Cláudio da Rocha Salgado, também reforça o compromisso da Administração Municipal com a promoção dos direitos e o bem-estar da pessoa idosa na cidade. Esse compromisso se estende também ao cuidado com os servidores públicos municipais, especialmente diante do crescente número de profissionais em idade avançada, uma tendência que vem se intensificando nos últimos anos.

Nesse contexto, a Secretaria de Administração estuda a implantação de um setor de Qualidade de Vida, com foco na saúde física, mental e social dos servidores. A iniciativa reconhece a importância de cuidar de quem cuida da cidade, buscando não apenas melhorar as condições de trabalho, mas também valorizar o servidor como agente essencial para o bom funcionamento da gestão pública.

A discussão de políticas voltadas ao envelhecimento saudável e ativo, tanto na sociedade quanto no serviço público, é fundamental para construir uma cidade mais inclusiva e preparada para o envelhecimento da população, buscando criar um lugar melhor para se viver. “Foi uma honra participar da 3ª Conferência Municipal da Pessoa Idosa. Eventos como esse são fundamentais para ouvir os idosos e pensar em ações de melhoria, com políticas públicas inclusivas e efetivas. É nosso dever garantir respeito, dignidade e mais qualidade de vida para todos”, concluiu o secretário da Pasta, Cláudio Salgado.