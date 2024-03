Escolas municipais desenvolvem ações de conscientização sobre a dengue

As equipes das escolas municipais de todos os segmentos (Creche, Educação Infantil e Ensino Fundamental) estão promovendo atividades especiais com os alunos para ensinar, de forma lúdica, questões relacionadas à dengue.

Utilizando apresentação de vídeos e ilustrações sobre a temática, promovendo vistoria e captação de criadouros e o respectivo descarte de objetos em lugares apropriados, através de explanações sobre a doença e as maneiras de prevenção, confecção de cartazes e folders, encenações teatrais, rodas de conversa, contações de história, desenhos, brincadeiras e inúmeras outras ações, as crianças aprendem sobre a importância do combate ao mosquito Aedes aegypti e se tornam multiplicadoras do aprendizado dentro de suas casas.

“Além de promover a conscientização sobre a doença, buscamos contribuir para o desenvolvimento físico, cognitivo e socioemocional das crianças. Investir nessa abordagem desde cedo é uma estratégia efetiva para criar gerações conscientes, saudáveis e engajadas na prevenção da dengue”, relata Marta Melina, gestora do CEI “Prof.ª Wilma de Toledo Barros Munhoz”.

Ações com a comunidade de entorno das escolas também estão sendo realizadas como entrega de folder explicativo aos pais e responsáveis sobre as medidas preventivas a serem realizadas nas casas, fixação de painel explicativo nas escolas com diversas orientações em como identificar, eliminar evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti e também ação das Brigadas de Combate à Dengue. “Com essas ações, as professoras e equipe escolar promovem a observação, atenção e percepção visual da problemática, além de sensibilizar e conscientizar os alunos e familiares sobre a dengue”, avalia a secretária de Educação Regina de Santana Lago Gracini.

O prefeito Toninho Bellini parabenizou a atuação das escolas, especialmente devido ao momento crítico enfrentado pelo município. “As nossas crianças são um verdadeiro exemplo no combate à dengue. Tudo que elas aprendem na escola elas levam para a casa e ensinam pais, avós e vizinhos. Através delas, a informação chega para toda a comunidade. Deixo aqui meu agradecimento ao empenho de cada professor nessas atividades educativas”, declarou.