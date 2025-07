Polícia Civil encontra poço que escondia quase 1 tonelada de maconha no interior de SP

Traficantes usavam o local para armazenar e, posteriormente, distribuir as drogas

Investigações levaram a Polícia Civil a encontrar um poço que escondia quase uma tonelada de maconha, na terça-feira (1°). A cavidade estava instalada em uma propriedade rural no bairro Ponte Alta, em Atibaia, no interior de São Paulo. Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na ação.

Agentes da 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) conseguiram informações sobre onde traficantes locais estariam armazenando drogas. Os policiais fizeram campana no endereço para tentar identificar alguma movimentação suspeita.

Minutos depois um homem entrou no local com uma caminhonete, momento em que a equipe realizou a abordagem. No veículo, foram encontrados 13 tijolos de maconha, que totalizaram 12 quilos.

A equipe continuou com as buscas na propriedade, até que estranhou a terra remexida abaixo de onde a caminhonete estava estacionada. Os policiais cavaram o local e encontraram uma tampa de cimento que, ao abrir, levava a um poço.

Na cavidade foram encontrados pelo menos 926 tijolos da droga, que totalizaram 838 quilos.

O suspeito foi encaminhado à 2ª Dise, da Divisão Estadual de Investigações Criminais (Deic), onde permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar os demais envolvidos no crime.

Fonte Agência SP