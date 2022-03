F1 discute ampliar equipes, mas Domenicali questiona necessidade

O sucesso recente da Fórmula 1, com campeonatos disputados e crescimento da audiência, especialmente nos Estados Unidos, está trazendo interesse de novas montadoras para o cenário competitivo da modalidade.

De acordo com o chefe da F1, Stefano Domenicali, quatro ou cinco construtoras já demonstraram interesse em entrar no esporte em caso de uma ampliação, uma delas da Andretti, do americano Michael Andretti, que já manifestou publicamente o desejo.

– Não é só o Michael Andretti. Ele talvez seja o mais vocal, mas temos pelos menos quatro ou cinco pedidos para considerar uma nova equipe como parte da Fórmula 1 – afirmou Domenicali.

Segundo previsão de Toto Wolff, chefe da Mercedes, a Andretti teria que investir cerca de US$ 1 bilhão (R$4,8 bilhões) para ter um carro competitivo no atual nível da F1. Porém o interesse não basta para convencer Stefano Domenicali. O italiano destacou que os times vêm discutindo qual a melhor estratégia para o futuro do esporte, mas não crê que uma 11ª equipe seja o caminho.

– Eu preciso ser bem honesto. Hoje, com dez times, com a competição que temos na pista a F1 é muito, muito sólida. Há complexidades a serem consideradas se formos adicionar um novo time. Além disso, eu não considero que seja o elemento mais importante para crescer a modalidade, para ser sincero – completou Stefano.

A Fórmula 1 inicia 2022 após uma de suas temporadas mais incríveis, decidida na última corrida, com promessa de um páreo ainda mais acirrado, com a Ferrari entrando na disputa entre RBR e Mercedes pelos títulos da temporada.

– No fim das contas, com dois pilotos e dois times lutando [em 2021] o interesse estava no auge. Se tivermos, como esperamos este ano, mais times e pilotos na briga, é mais do que suficiente – concluiu o chefão.

Depois de uma primeira corrida incrível no Bahrein, com dobradinha da Ferrari e vitória de Charles Leclerc, a F1 continua neste domingo (27) com o Grande Prêmio da Arábia Saudita, em Jeddah. Os treinos livres começam nesta sexta-feira (25) e a corrida acontece às 14h.