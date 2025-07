Festa junina das escolas municipais reúne mais de 5 mil pessoas na Praça Coronel David Baptista

Como parte das comemorações dos 70 anos de Santo Antônio de Posse, a tradicional festa junina das escolas municipais reuniu mais de 5 mil pessoas no último fim de semana, dias 28 e 29 de junho, na Praça Coronel David Baptista.

Durante os dois dias de evento, todas as unidades de ensino da rede municipal participaram com apresentações típicas, envolvendo os alunos em danças, músicas e encenações que resgataram elementos da cultura popular e encantaram o público presente. A festa contou também com os feirantes da Feira da Lua.

A festa junina integra o calendário oficial das festividades do aniversário do município e tem como objetivo valorizar a participação da comunidade escolar, promover o convívio social e celebrar as tradições brasileiras em um ambiente familiar.

O prefeito Ricardo Cortez destacou a importância do trabalho coletivo para o sucesso da festa.

“Quero parabenizar cada aluno, professor e colaborador da nossa rede municipal de ensino. A dedicação e o empenho de todos fizeram dessa festa um momento especial para nossa cidade. Foi uma grande celebração da nossa cultura, da nossa educação e da nossa gente”, afirmou.