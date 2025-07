Campanha de vacinação contra a gripe termina em 24 de julho; índice de imunização ainda é baixo no município

A Campanha de Vacinação contra a Influenza será realizada até o dia 24 de julho. A vacina é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e protege contra as três cepas do vírus, sendo a H1N1, H3N2 e Influenza B. Em Mogi Guaçu, até o momento, a vacinação contra a gripe atingiu 41,59% da população.

No município, a vacina contra gripe está disponível nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 11h e das 13h às 15h30. Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento com foto e CPF para o registro no sistema do Ministério da Saúde. No caso das crianças, além dos documentos, é solicitada a carteirinha de vacinação.

Iniciada em 7 de abril, em Mogi Guaçu, a Secretaria Municipal de Saúde aplicou 36.424 doses contra a Influenza, sendo 13.028 em idosos, 457 em gestantes, 3.006 em crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, 498 em pessoas com comorbidades, além de outras 19.435 doses em indivíduos de grupos prioritários e comunidade geral.

O objetivo da vacina é reduzir os casos de complicações e óbitos causados pela doença. A vacina, além de proteger contra a gripe, reduz o risco de complicações respiratórias e pneumonia.

Campanha de Vacinação contra a Influenza

Segunda a sexta-feira das 8h às 11h e das 13h às 15h30.

UBS Guaçu Mirim

UBS Zona Sul

UBS Centro de Saúde

UBS Centro Oeste

UBS Zona Norte

UBS Zaniboni I

USF Zaniboni II

USF Santa Cecília

USF Ypê Pinheiro

USF Martinho Prado Júnior

USF Chácaras Alvorada

USF Hermínio Bueno

USF Eucaliptos

USF Rosa Cruz

UBS Ypê II

USF Alto dos Ypês

USF Guaçuano

USF Fantinato

USF Santa Terezinha

USF Chaparral

USF Suécia