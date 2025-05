Família é rendida durante assalto a chácara em Jaguariúna

Foto Ilustrativa

Criminosos levaram veículo, dinheiro, aparelhos eletrônicos e documentos; Polícia Militar localizou o carro abandonado

Uma chácara localizada no bairro Santo Antônio do Jardim, em Jaguariúna, foi alvo de um assalto na tarde desta quinta-feira (15). Três indivíduos armados invadiram o imóvel por volta das 15h30 e renderam quatro moradores que estavam no local no momento da ação.

Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas — um casal, o filho e a nora — foram mantidas na sala sob ameaça de arma de fogo. Um dos moradores, um senhor, relatou ter sido agredido com tapas pelos assaltantes durante a abordagem.

Os suspeitos fugiram levando cerca de R$ 25 mil em dinheiro, além de celulares, notebooks, cartões bancários e de benefícios, documentos pessoais, a escritura do imóvel e um veículo Fiat Mobi.

De acordo com uma das vítimas, os autores do crime utilizavam luvas, o que pode dificultar a coleta de vestígios, como impressões digitais. A Polícia Militar foi acionada e, após buscas na região, localizou o veículo abandonado em uma área de mata próxima ao local do crime.

As descrições físicas dos suspeitos foram repassadas às autoridades: um deles, de baixa estatura, usava máscara; o segundo foi descrito como mais alto, encorpado, moreno, com aproximadamente 25 anos, cavanhaque e sobrancelhas grossas. O terceiro apresentava características semelhantes ao segundo, sendo considerado um possível comparsa direto.

As investigações seguem em andamento.