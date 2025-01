Feriados e pontos facultativos de 2025, confira e planeje-se

FOTO: Fernando Frazão Agência Brasil

Governo Federal divulga as datas e reforça regras para o setor público

Em 2025, o brasileiro terá 18 feriados nacionais e seis caem em uma quinta ou sexta-feira, favorecendo os feriadões prolongados. É o caso da Paixão de Cristo (18 de abril), o Dia do Trabalho (1º de maio), Corpus Christi (19 de junho), Dia da Consciência Negra (20 de novembro) e o Natal (25 de dezembro). Além disso, quatro feriados serão no fim de semana e oito no meio da semana, distribuídos entre segunda, terça ou quarta-feira.

O Ministério da Gestão e da Inovação divulgou as datas de feriados nacionais e pontos facultativos para 2025. A portaria, está disponível no Diário Oficial da União e trata do funcionamento de órgãos federais, sem prejudicar os serviços essenciais.

As regras determinam que servidores poderão compensar dias de guarda de credos religiosos, mas precisam de autorização prévia. Também está proibido antecipar pontos facultativos ou adotar regras estaduais e municipais que não estejam alinhadas com a portaria.

Entre as principais datas, a Confraternização Universal, em 1º de janeiro, vai cair em uma quarta-feira. O Carnaval será em 3 e 4 de março, com expediente reduzido na Quarta-Feira de Cinzas. O feriado de Tiradentes, de 21 de abril, cai numa segunda-feira. Além do Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, que agora é feriado nacional. Confira a lista completa, planeje-se e aproveite!

Veja a lista com os 18 feriados nacionais e pontos facultativos de 2025:

– 1º de janeiro (quarta-feira) – Confraternização Universal (feriado nacional);

– 3 de março (segunda-feira) – Carnaval (ponto facultativo);

– 4 de março (terça-feira) – Carnaval (ponto facultativo);

– 5 de março – Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h);

– 18 de abril (sexta-feira) – Paixão de Cristo (feriado nacional);

– 21 de abril (segunda-feira) – Tiradentes (feriado nacional);

– 1º de maio (quinta-feira) – Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

– 19 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi (ponto facultativo);

– 20 de junho (sexta-feira) – ponto facultativo;

– 7 de setembro (domingo) – Independência do Brasil (feriado nacional);

– 12 de outubro (domingo) – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

– 28 de outubro (terça-feira) – Dia do Servidor Público Federal (ponto facultativo), a ser comemorado dia 27;

– 2 de novembro (domingo) – Finados (feriado nacional);

– 15 de novembro (sábado) – Proclamação da República (feriado nacional);

– 20 de novembro (quinta-feira) – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional);

– 24 de dezembro (quarta-feira), – véspera de Natal (ponto facultativo após as 13h);

– 25 de dezembro (quinta-feira) – Natal (feriado nacional);

– 31 de dezembro (quarta-feira) – Véspera de ano novo (ponto facultativo após as 13h).

Reportagem Katia Maia

Agência Voz