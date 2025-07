Polícia Rodoviária prende dupla por crime ambiental em Conchal

Ação aconteceu na SP-332 após abordagem de veículo que transportava ave silvestre sem autorização

Na tarde desta quarta-feira, 9 de julho, policiais do 2° Pelotão da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária prenderam em flagrante dois homens por crime ambiental no município de Conchal (SP). A ação aconteceu durante fiscalização de trânsito no km 180 da Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), pista Norte.

Durante a abordagem a um veículo GM/Prisma, a equipe não encontrou nada de ilícito com os ocupantes. No entanto, ao revistar o porta-malas, os policiais localizaram uma gaiola com uma ave silvestre da espécie trinca-ferro, pertencente à fauna brasileira. A ave era mantida sem qualquer documentação legal ou autorização do Ibama.

Diante da infração ambiental, os dois ocupantes do carro receberam voz de prisão em flagrante com base no artigo 29 da Lei Federal nº 9.605/98, que trata dos crimes contra o meio ambiente. Ambos foram encaminhados ao Distrito Policial de Araras, onde prestaram depoimento e, após os procedimentos legais, foram liberados.

A Polícia Ambiental foi acionada e realizou a destinação adequada da ave resgatada.