FESTA DA VIRADA CONTARÁ COM SHOW DE CORES E MÚSICA AO VIVO NA RUA DA AMIZADE

Holambra dará as boas-vindas para 2024 com muita diversão, música e um show de luzes e cores. A Festa da Virada será realizada no domingo, dia 31 de dezembro, na Rua da Amizade (Rua Coberta), a partir das 20h. O evento contará com apresentações ao vivo e com praça de alimentação. A entrada é gratuita. A música ficará por conta da banda Sem Parar, que promete agitar o público com repertório variado. O show de abertura é da dupla Made in Roça. Além da música, a queima de fogos com estampidos reduzidos vai encher de luzes e cores o céu da cidade à meia-noite! O evento irá contar com o apoio da Guarda Municipal. A circulação com garrafas de vidro será proibida. Apenas as garrafas para o brinde da virada serão permitidas. Outras bebidas somente serão autorizadas em lata ou garrafas de plástico. A gente te espera!