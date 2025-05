Primeira onda de frio do ano derruba temperaturas em Jaguariúna; mínima deve chegar a 8°C nesta sexta-feira

Frente fria traz chuva e vento para a região; Prefeitura intensifica ações de acolhimento e arrecadação de agasalhos

Jaguariúna e toda a Região Metropolitana de Campinas (RMC) já sentem os efeitos da primeira frente fria do ano, que deve derrubar as temperaturas de forma acentuada nos próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de “perigo” para a queda de temperatura no Centro-Sul do Brasil, com previsão de atingir 12 estados e avançar até a Amazônia.

Segundo o Cepagri da Unicamp, a frente fria chega à região com chuva generalizada e ventos fortes entre a noite desta quarta-feira (28) e a manhã de quinta-feira (29). O volume de chuva, porém, será moderado. “A maior parte da região deve registrar chuva até a manhã desta quinta-feira, quando são esperados os maiores volumes”, informou o boletim.

As temperaturas, por sua vez, sofrerão forte queda. Segundo o Inmet, em Jaguariúna, os termômetros devem marcar máxima de 21°C e mínima de 9°C nesta quinta-feira (29). A sexta-feira (30) segue tão fria quanto, com mínima prevista de 8°C e máxima de 25°C. No sábado (31) e no domingo (01), as temperaturas voltam a aumentar, variando entre 12°C e 28°C.

O Cepagri reforça que, apesar da intensidade, o frio será passageiro: a tendência é de que as temperaturas voltem a subir gradativamente a partir do final de semana.

O Inmet divulgou dois alertas nacionais: um válido entre os dias 28 e 29 de maio, abrangendo o Sul e parte do Sudeste e Centro-Oeste, incluindo São Paulo; e outro entre 29 e 30 de maio, estendendo-se também para Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Rondônia, Amazonas e Acre. A possibilidade de neve em pontos elevados do Sul do país não está descartada.

Campanha do Agasalho e ações de acolhimento

Em resposta às baixas temperaturas, a Prefeitura de Jaguariúna, por meio do Fundo Social de Solidariedade, intensificou a Campanha do Agasalho. A edição de 2025 traz como tema: “Doe Calor, Espalhe Amor!”, com o objetivo de arrecadar roupas de inverno, cobertores e calçados em bom estado para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade a enfrentar os dias frios com mais dignidade.

Além dos pontos fixos de arrecadação no Fundo Social — localizado na Rua Cândido Bueno, 792 – Centro — e em diversos estabelecimentos como indústrias, condomínios, escolas e comércios locais, uma ação especial já foi realizada: o Drive-Thru Solidário, em parceria com a EPTV, aconteceu no dia 17 de maio, no estacionamento do Centro Cultural. A iniciativa visou facilitar a participação da população, permitindo que as doações sejam feitas sem que os doadores precisem sair dos veículos.

O Fundo Social de Solidariedade, com apoio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, promoverá, também, o programa Jaguariúna Solidária nesta sexta-feira, 30 de maio, das 9h às 14h, no salão da Igreja Santa Cruz, no bairro Tanquinho, recebendo roupas, calçados e acessórios.

Para mais informações sobre os pontos de arrecadação, o contato do Fundo Social é: (19) 3867-2344.

Além da arrecadação, uma rede de acolhimento para pessoas em situação de vulnerabilidade segue sendo estruturada. A Casa Irmã Antônia, entidade que oferece abrigo e apoio imediato, informou que este é o período de maior demanda do ano. A entidade atua em parceria com a Prefeitura e recebe encaminhamentos feitos pelo CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).

O CREAS é responsável pela triagem e pelo acolhimento de pessoas vulneráveis, atuando no enfrentamento de situações como violência, abandono, negligência e discriminação social.

Contatos úteis:

● Fundo Social de Solidariedade: (19) 3867-2344

● CREAS: (19) 3199-7503

● Casa Irmã Antônia: (19) 2141-0082

O Jornal de Jaguariúna segue acompanhando as atualizações sobre o frio e eventuais novas ações emergenciais por parte da Prefeitura.

Texto: Caio Amaral