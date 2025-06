Sebrae-SP seleciona 15 empresas para expor na 32ª Enflor & 20ª Garden Fair 2025

Feira será realizada em Holambra e reúne os principais nomes da floricultura, jardinagem e paisagismo no BrasilPor Redação

O Sebrae-SP está com inscrições abertas para a seleção de 15 pequenos negócios interessados em participar como expositores da 32ª Enflor & 20ª Garden Fair 2025, um dos principais eventos do país nos setores de floricultura, jardinagem e paisagismo. A feira será realizada de 13 a 15 de julho, na cidade de Holambra/SP.

Podem se inscrever microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e produtores rurais com sede no Estado de São Paulo, que tenham consumido pelo menos 10 horas de soluções do Sebrae-SP nos últimos 12 meses e estejam sem pendências com a instituição.

O que pode ser exposto?

O edital contempla empresas de segmentos como:

– Acessórios, adubos, árvores, balões, cachepôs, cartões, cerâmicas, cestas, colunas, embalagens;

– Ferramentas, flores naturais ou secas, fontes, forrações, frutíferas, gramas, jardineiras;

– Máquinas de cortar grama, móveis para jardim, mudas, peças decorativas, pedras, sementes;

– Softwares, substratos, suportes para plantas e eventos, tecidos, vasos, velas, vidros e similares.

As empresas serão avaliadas com base em critérios como grau de inovação, indicadores de gestão, histórico de participação em feiras subsidiadas pelo Sebrae-SP e volume de atendimento já realizado com a instituição. Segundo a consultora de negócios do Sebrae-SP, Tais Camargo, o subsídio pode chegar a 100% do valor da participação, a depender da avaliação de cada negócio.

“Participar de eventos como a Enflor & Garden Fair é uma excelente oportunidade para acessar novos mercados, expandir a carteira de clientes e lançar novos produtos. Temos observado que empresas que participam como expositoras conseguem aumentar significativamente o faturamento”, destaca Tais.

As inscrições estão abertas até o dia 15 de junho e devem ser feitas pelo link: https://bit.ly/exporenflorgarden2025. Mais informações pelo telefone (19) 99351-4772.

Enflor & Garden Fair 2025

A Enflor (Encontro Nacional de Floristas, Produtores, Atacadistas e Empresas de Acessórios) chega à sua 32ª edição, enquanto a Garden Fair será realizada pela 20ª vez. A feira reúne milhares de profissionais e empresas do setor, promovendo negócios, lançamentos de produtos e trocas de experiências. A programação inclui exposição, cursos, palestras, oficinas e ambientes decorados por grandes nomes da floricultura e do paisagismo.