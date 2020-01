FESTIVAL DE BANDAS DE JAGUARIÚNA LEVA MÚSICA AO CENTRO DA CIDADE

O Festival de Bandas de Jaguariúna e Região realizado no sábado, dia 25, pela secretaria municipal de turismo e cultura, foi um grande sucesso. Cinco bandas de diferentes estilos se apresentaram na praça Umbelina Bueno, no centro e atraíram muitas pessoas que passavam pelo local.

O 6º Festival “Toca pra galera!” começou às 10h e só terminou às 15h. Muitos lojistas comemoraram o movimento no centro e ficaram com o comércio aberto uma hora a mais do que o previsto.

As bandas que se apresentaram na praça foram selecionadas anteriormente pela secretaria municipal de turismo e cultura e cada uma recebeu R$ 500,00 pela participação no evento.

Segundo a secretária de turismo e cultura, Maria das Graças Hansen Albaran Santos, o objetivo do festival foi dar visibilidade aos novos talentos da música. “O festival dá a oportunidade da população conhecer o que é produzido pelas bandas da nossa região. Quem ganha é o público e as bandas que divulgam os seus trabalhos”, afirmou a secretária de turismo e cultura.

O Festival de Férias de Jaguariúna que neste ano tem como tema o “Planeta Arte” acontece até o fim do mês com diversas atividades. Confira a programação completa no site www.jaguariuna.sp.gov.br.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi – Fotos: Samuel Oliveira