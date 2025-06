Justiça Eleitoral declara nulos votos do Podemos em Santo Antônio de Posse e cassa diplomas de vereadores eleitos

Foto Ilustrativa

Defesa dos vereadores já anunciou que irá recorrer da decisão

A Justiça Eleitoral declarou a nulidade de todos os votos conferidos ao partido Podemos de Santo Antônio de Posse nas eleições de 2024, cassando os diplomas dos vereadores João Marcos Bazani e José Guilherme Ferreira. A decisão consta na sentença do processo nº 0601120-31.2024.6.26.0333, da 333ª Zona Eleitoral de Pedreira-SP, proferida pela Exma. juíza eleitoral Dra. Ana Paula Colabono Arias.

Segundo a sentença, “além de declarar a nulidade de todos os votos conferidos ao partido PODE de Santo Antônio de Posse, cassar o diploma dos candidatos João Marcos Bazani e José Guilherme Ferreira eleitos ao cargo de vereador e consequentemente do registro devendo proceder à recontagem total, com novo cálculo do quociente eleitoral partidário, declara a inelegibilidade da candidata Larissa de Brito Nucche bem como de João Marcos Bazani pelo prazo de 8 (oito) anos”.

A defesa dos vereadores declarou que irá recorrer da decisão e que, por isso, até o julgamento final, nada muda no Legislativo de Posse.

A assessoria da Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse informou que ainda não foi notificada oficialmente pela Justiça Eleitoral e, quando isso ocorrer, emitirá um comunicado à população.