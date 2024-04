FESTIVAL DE JUDÔ

Neste sábado, 13 de abril, acontece o I Festival de Judô dos alunos de Santo Antônio de Posse. A competição será realizada no Ginásio Municipal de Esportes Francisco Ferreira da Silva – “Chicão”, às 7h.

Realizado pelo Ajudôu, com o patrocínio da BASF, via Lei Federal de Incentivo ao Esporte e apoio da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse (SP), as aulas do Projeto Atletas do Futuro são 100% gratuitas para todos os alunos beneficiados.