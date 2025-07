Inscrições abertas para o 25º Campeonato Municipal de Futsal Amador Adulto

O futsal vai movimentar Santo Antônio de Posse! A Prefeitura Municipal, por meio do Departamento de Esporte e Lazer, abre inscrições para o 25º Campeonato Municipal de Futsal Amador Adulto, que será realizado no Ginásio Municipal de Esportes “Francisco Ferreira” – o Chicão. As equipes interessadas podem se inscrever no período de 9 a 29 de julho de 2025.

Os jogos terão início no dia 8 de agosto, às 19h, e prometem movimentar as arquibancadas com partidas disputadas e grande participação da comunidade.

“As competições esportivas são fundamentais para promover saúde, lazer e fortalecer os laços da nossa comunidade. Chegar à 25ª edição mostra o quanto o futsal é tradicional e valorizado em nosso município”, destaca Paulo Marcelino, supervisor de gestão.

As inscrições devem ser feitas pelos telefones (19) 3896-4762 ou (19) 99712-7125 (WhatsApp), em horário comercial.