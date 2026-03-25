Festival de Natação reúne cerca de 100 alunos no União Possense em Santo Antônio de Posse

Evento tradicional celebrou o desenvolvimento dos atletas e integrou famílias e comunidade

O União Possense realizou, no sábado, 21 de março, mais uma edição do Festival de Natação, reunindo alunos, familiares e a comunidade em um evento marcado pela celebração do esporte e do aprendizado.

Durante a atividade, cerca de 100 alunos participaram das apresentações, demonstrando na prática as habilidades desenvolvidas ao longo da temporada de aulas nas piscinas do clube.

O evento também destacou a importância do incentivo das famílias e o trabalho dos profissionais envolvidos na formação dos atletas, como professores e estagiários.

De acordo com a organização, a iniciativa reforça o compromisso do União Possense com o esporte, a formação dos alunos e a integração da comunidade por meio de atividades que estimulam o desenvolvimento e a convivência.

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