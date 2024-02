FORÇA TAREFA

Reuniões alinham ações de combate à dengue na cidade

Representantes de hospitais, UPA e secretários municipais estão participando dessa ação conjunta

Foi realizado na manhã desta terça-feira (27), uma reunião entre a VS (Vigilância em Saúde) e representantes da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Zona Leste, PSC (Pronto Socorro Central) da Santa Casa e Hospital 22 de Outubro para discutir a dengue no Município.

A gerente de VS, Vivian Delalibera Custódio, explicou que o objetivo desse encontro foi padronizar o atendimento das pessoas que procurarem atendimento médico nessas unidades com suspeita de estarem infectadas pela doença.

Também participaram desse encontro as responsáveis pela Atenção Básica em Saúde e VE (Vigilância Epidemiológica), Viviane Negretto Bandiera e Daniela Berg, respectivamente, assim como o coordenador de Vigilância Ambiental e Zoonoses do CCZ, o médico veterinário Rogério Garros.

“Estamos alinhando os procedimentos para agir de forma homogênea contra a dengue”, reforçou Vivian. Já na manhã desta quarta-feira (28), a VS realiza uma outra reunião no Salão Vermelho da Estação Educação (Gabinete do Prefeito), desta vez com todos os secretários. A meta é combinar ações conjuntas de combate à dengue a ao mosquito transmissor dessa doença, o Aedes aegypti.

PULVERIZAÇÃO

Até o início desta semana, o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), por meio da empresa SimePrag, já havia realizado a pulverização de veneno contra o mosquito alado do Aedes aegypti, transmissor da dengue, em 448 domicílios em quase todas as regiões da cidade.

A nebulização é feita por equipamentos costais e individuais, com o agente entrando na parte externa dos imóveis para nebulizar o produto. Esse método só é utilizado em locais onde houve o registro de um ou mais casos de dengue na cidade, que até a última sexta-feira (23) chegavam a 680 notificações (casos suspeitos) e 67 casos positivos da doença, já contabilizados 12 “importados”.

O bairro do Cecap, na Zona Sul, foi onde houve mais residências nebulizadas; 126, seguido do Parque da Imprensa (Zona Oeste), com 111 casas. Vale lembrar que a nebulização com a utilização de veículos só é feita após análise da necessidade do uso desse método por parte da Secretaria Estadual da Saúde.