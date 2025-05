Quatro times tentam escapar do rebaixamento para a 2ª Divisão do Amador de 2026

Para as quatro equipes que disputam o 27º Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão 2025, os jogos da 10ª rodada da competição no domingo, 1º de junho, terão sabor de final. Comercial F.C. (7 pontos), Valências/Mercenários (5 pontos), E.C. Ypê Pinheiro (5 pontos) e Lanister F.C (3 pontos) têm as piores campanhas e lutam contra o rebaixamento. Todas as partidas começam às 10h.

Ocupando a 9ª colocação, o Comercial irá enfrentar o A.A Anhumas no Centro Esportivo Alcides Maria Macena, o Pelezão, no Jardim Ypê II. Para permanecer na elite do futebol de Mogi Guaçu, a equipe depende apenas de si mesmo, pois basta vencer nessa e na 11ª rodada.

Porém, o embate que promete mais emoção será entre dois postulantes a uma vaga na segundona de 2026 entre Valências/Mercenários e E.C. Ypê Pinheiro. Ocupando a 10ª e 11ª colocações, as duas equipes precisam vencer o duelo para que possam jogar com mais tranquilidade na última rodada. O jogo será no Centro Esportivo Prefeito Nelson de Paula Bueno, o Aica, no Jardim São Pedro.

E na 12ª posição e última da tabela encontra-se o Lanister F.C, que irá jogar contra o Paulista F.C., no Centro Esportivo José Suzigan, o Beira-Rio, na Vila Paraíso. O time, obrigatoriamente tem que vencer para ainda poder sonhar com a permanência na primeira divisão da cidade.

Oitavas

Já na outra ponta da tabela, os oito times classificados para a fase de oitavas de final jogam para definir melhores lugares, já que os quatro primeiros colocados terão o direito de empate nessa fase. A final está marcada para o dia 29 de junho, quando o campeão da temporada levará para a casa o Troféu Wagner Lazarini Ribeiro – Wagão.

Demais jogos

Domingo, 1º de junho, às 10h

LA 12 x Ipiranga – Campano, no Jardim Bela Vista

Brais x Vila Miranda – Cerep, na Vila Paraíso

Santa Cruz x Itaqui – Furno, no Parque Cidade Nova

