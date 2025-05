Prefeitura de Jaguariúna alerta sobre lista falsa de cadastrados para habitação popular

Foto Ilustrativa

Administração reforça que informações oficiais são divulgadas apenas pelos canais da Prefeitura

A Prefeitura de Jaguariúna divulgou um comunicado nesta segunda-feira (26) alertando sobre a circulação de um link com nomes de supostos cadastrados para programas habitacionais. Segundo a administração, a lista é antiga, de quase 10 anos atrás, e não tem relação com o atual processo de cadastramento.

O governo municipal reforça que as informações oficiais e atualizadas são divulgadas exclusivamente pelos canais da Prefeitura, e orienta que a população não compartilhe conteúdos de procedência duvidosa.

O pré-cadastro habitacional mais recente foi realizado entre 02 e 20 de fevereiro de 2025, com encerramento já confirmado pela Cohab Bandeirante. A próxima etapa, segundo o próprio site da Cohab, será a convocação oficial dos pré-cadastrados, conforme critérios definidos pela administração, sem qualquer tipo de cobrança ou solicitação de documentos pela internet. Saiba mais: https://cohabbandeirante.com.br/precadastro_jaguariuna

Vale relembrar que, em maio, a Prefeitura informou que a empresa inicialmente responsável pela construção de 384 apartamentos populares no Jardim Dona Irmã desistiu da obra após a identificação de uma Área de Proteção Permanente (APP). Segundo a prefeitura um novo processo licitatório seria aberto para a contratação de outra empresa, garantindo a continuidade do projeto Nossa Casa – Preço Social, do Governo do Estado de São Paulo.

A Prefeitura destaca que a habitação popular continua sendo uma prioridade da gestão e orienta que, em caso de dúvidas, a população entre em contato diretamente com os canais oficiais.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social:

(19) 3199-7495 | 3837-3373